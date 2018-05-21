"سوديك": مفاوضات الاندماج أو الاستحواذ مع "مدينة نصر" مازالت جارية

أكد ماجد شريف المنتدب للشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك أن المفاوضات مازالت جارية مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير حول شكل وطبيعة التعاون خلال الفترة المقبلة اما عبر الاندماج أو الأستحواذ.

ولم يستبعد شريف خلال حفل الإفطار السنوي، اليوم، أن لا تسفر المفاوضات الجارية عن الوصول إلى صيغة الإندماج أو الاستحواذ ويظل الكيانين مستقليين، مؤكدًا أن اسم "سوديك" سيكون موجودًا أينما كانت النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات الجارية حاليا.

وأضاف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، أنه بلا شك ستؤدي الإجراءات الحكومية المتوقعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى زيادة الأسعار في سوق العقارات كنتيجة منطقية لزيادة مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن متوسط الزيادة في أسعار الوحدات يتراوح بين 10 إلى 15% خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على معادلة زيادة أسعار الوحدات مع زيادة مدخلات مواد البناء.