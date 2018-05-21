تعاون بين "فيس بوك" و"كوالكوم" لتوفير "واي فاي" عالي السرعة

كشف "فيس بوك" النقاب مؤخراً عن Terragraph، وهو نظام لاسلكى بقدرة 60 جيجا هرتز لبث الإنترنت عبر المبانى فى المناطق الحضرية، والآن تخطط الشبكة الاجتماعية توسيع استخدام هذه التكنولوجيا، إذ اتفقت مع كوالكوم لدمج تقنية Terragraph فى شرائحها القادمة، مما يمهد الطريق أمام الشركات المصنعة لإنتاج أجهزة بث 60GH، كما تعتزم الشركتين البدء فى إجراء تجارب على التكنولوجيا الجديدة فى منتصف عام 2019.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى فتستند تكنولوجيا فيس بوك وتكنولوجيات كوالكوم إلى معيار 802.11ay WLAN ، الذى يستخدم تردد 60 جيجا هرتز ويوفر معدلات نقل تصل إلى 20-40 جيجابت فى الثانية على مسافات تتراوح بين 300 و500 متر، ومع ذلك قامت كل من شركة كوالكوم وشركة فيس بوك بإدخال تحسينات عليها، مثل تحسينات للهوائى وترابط القنوات.

وقال فيس بوك إن هذه التقنية ستساعد الإشارات على تجاوز العقبات الحضرية وخدمة المزيد من المستخدمين وتقليل التكاليف الأولية.

ولم تذكر الشركات المكان الذى خططت فيه لإدارة التجارب، على الرغم من أن فيس بوك قال فى وقت سابق إنه سيختبر تكنولوجيا Terragraph فى سان خوسيه، فالفكرة تعتمد على جلب الإنترنت عالى السرعة إلى المناطق التى يكون فيها الألياف باهظ التكلفة.