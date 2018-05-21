5 قادة من الجماعات الإرهابية في "درنة" يسلمون أنفسهم للجيش الليبي

أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار بالجيش الليبي، أن مدينة درنة تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات بين قوات الجيش والجماعات المتطرفة المسيطرة على المدينة.

وقال المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبره في تصريح لوسائل إعلام ليبية اليوم، إن 5 شخصيات قيادية من الجماعات المتطرفة سلمت نفسها لقوات الجيش في درنة بينهم المدعو إبراهيم الحلس.

وبدأ قوات الجيش عملية تحرير درنة بعدما اعلن قائد الجيش المشير خليفة حفتر انه قد حانت ساعة الحسم.

وكان المتحدث باسم الجيش العميد احمد المسماري أكد أن القوات المسلحة أعطت فرصة كافية للاستماع لصوت العقل في درنة بهدف إنجاح المساعي الحميدة لعدم إدخال المدينة في أي صراع لكن المساعي فشلت.

وتخضع درنة لسيطرة تنظيمات إرهابية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.