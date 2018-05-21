سمير غانم: "أنا بصباص.. وبعز البوس أوي"

قال الفنان سمير غانم، إنه تزوج من الفنانة دلال عبد العزيز في بيت الممثلة رجاء أمين، موضحًا أنه لم يتمكن من الإضراب عن الزواج، خاصة أمام جمال زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، على الرغم من أن صديقه الفنان جورج سيدهم كان يردد دائما عبارة "الجواز نظام فاشل".

وعن المشاهد التي تتضمن قبلات في أعماله الفنية، أكد غانم، خلال حواره في برنامج " شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، "أنا بعز البوس أوي"، فيما ردت عليه الإعلامية: "هل سمير غانم بصباص؟".

ورد غانم: "بصباص شيك وكلاس، هو صح أنا بصباص ولكن كلاس".