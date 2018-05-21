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الوطن

أبو شقة وسمير وفؤاد يفتتحون دورة "الوفد" الرمضانية لكرة القدم

منذ 11 دقيقة
كتب: سمر نبيه
أبو شقة وسمير وفؤاد يفتتحون دورة "الوفد" الرمضانية لكرة القدم

د. محمد فؤاد

وصل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب "الوفد"، والعميد محمد سمير، مساعد رئيس الحزب لشؤون الشباب، والنائب فؤاد بدراوي، القيادي بالحزب الوفد، والدكتور محمد عبداللطيف، مساعد رئيس الحزب، والدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب، لملعب رفاهية بمنيل شيحة، بالجيزة، لافتتاح الدورة الرمضانية لحزب "الوفد" لكرة القدم، التي ينظمها الدكتور محمد فؤاد. 

وقال الدكتور محمد فؤاد، رئيس لجنة الوفد بالجيزة، وعضو الهيئة البرلمانية للحزب، إن الهدف من هذه الدورة هو تقارب دوائر الجيزة، و خلق مناسبة لتجميع الشباب.

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