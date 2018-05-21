إنقاذ طائرة سعودية على متنها 142 راكبا بعد عطل فني

استطاع طيار تركي إنقاذ طائرة مدنية سعودية على متنها 142 شخصا، اليوم، بعدما حدث فيها عطل فني أجبرها على تغيير مسارها، حيث استطاعت الهبوط على مدرج الطائرات رغم وجود عطل هيدروليكي.

وتعرضت الطائرة لعطل فني في الجوء، خلال رحلة من المدينة المنورة إلى مدينة دكا في بنجلاديش، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وبعدما ظلت الطائرة في الجوء لبعض الوقت تم تغيير مسارها باتجاه جدة واستطاع الطيار التركي، قائد الطائرة، التصرف بمهارة كبيرة، مكنته من الهبوط بالطائرة على أحد مدارج مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، رغم العطل الهيدروليكي، الذي واجهته.

وهبطت الطائرة هبطت بسلام ولم يتعرض أي من ركابها لأذى، رغم أن جسم الطائرة تعرض لاحتكاك شديد بالأرض أثناء الهبوط.