تسجيل الدخول

الوطن

محتجون فلسطينيون يرمون سيارة تقل وفدا أمريكيا في الضفة الغربية بالبيض

منذ 46 دقيقة
كتب: ا ف ب
محتجون فلسطينيون يرمون سيارة تقل وفدا أمريكيا في الضفة الغربية بالبيض

صورة أرشيفية

رمى محتجون فلسطينيون الإثنين بالبيض سيارة تقل وفدًا أمريكيا في الضفة الغربية، في محاولة لمنع مشاركة الوفد في تظاهرة في هذه الأرض التي تحتلها إسرائيل.

وهاجمت مجموعة من 15 فلسطينيا يحملون لافتات كتبت عليها شعارات مناهضة للسياسة الأمريكية، بالبيض سيارة تابعة للقنصلية الأمريكية بالقدس وذلك في بلدة بيت جالا بالضفة الغربية المحتلة، وطلبوا من الوفد الرحيل.

وكتب على اليافطات خصوصا "لا أهلا بالحكومة الأمريكية في فلسطين" و"يا ترامب ، القدس ليست عاصمة صهيون".

وغادرت سيارات الوفد إثر ذلك المكان.

وندد مسؤول في الخارجية الاميركية بمحاولة "ترهيب" وقال إن وفد القنصلية الأمريكية كان يسعى "للنهوض بالتربية والتبادل الثقافي مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف "رغم أن أحدا لم يصب، فإن الهدف كان بوضوح الترهيب. وترفض الولايات المتحدة استخدام العنف او الترهيب للتعبير عن الاراء السياسية".

وكانت القيادة الفلسطينية علقت الاتصالات مع المسؤولين الاميركيين اثر اعلان الرئيس دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017 قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وتعتبر الأمم المتحدة القدس الشرقية محتلة وأنه لا يجوز نقل السفارات اليها في انتظار حسم ملف القدس بين الفلسطينيين والاسرائيليين عبر التفاوض.

أخبار متعلقة

واشنطن: محتجون يغلقون طريقا رئيسيا تنديدا بنقل السفارة للقدس

واشنطن: محتجون يغلقون طريقا رئيسيا تنديدا بنقل السفارة للقدس
ليبيا: فتح طرق في "بنغازي" أغلقها محتجون

ليبيا: فتح طرق في "بنغازي" أغلقها محتجون
اليونان.. متظاهرون محتجون على "التقشف" يقتحمون وزارة العمل

اليونان.. متظاهرون محتجون على "التقشف" يقتحمون وزارة العمل
وسائل إعلام إيرانية: محتجون يضرمون النار في 4 مراقد لأبناء أئمة

وسائل إعلام إيرانية: محتجون يضرمون النار في 4 مراقد لأبناء أئمة
محتجون أكراد يحرقون مقر "الديمقراطي الكردستاني" في شمال العراق

محتجون أكراد يحرقون مقر "الديمقراطي الكردستاني" في شمال العراق

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

ضبط 554 قضية "مكافحة الظواهر السلبية" في المترو والقطارات

ضبط 554 قضية "مكافحة الظواهر السلبية" في المترو والقطارات

الأمم المتحدة تنفي اقتراحا بنقل الإرهابيين من "درنة" إلى "طرابلس"

الأمم المتحدة تنفي اقتراحا بنقل الإرهابيين من "درنة" إلى "طرابلس"

ضبط 23 قضية جنائية في مترو الأنفاق والقطارات خلال 24 ساعة

ضبط 23 قضية جنائية في مترو الأنفاق والقطارات خلال 24 ساعة

5 نصائح للصائمين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

5 نصائح للصائمين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

"إعلانات رمضان".. كثير من النجوم.. قليل من الإبداع

"إعلانات رمضان".. كثير من النجوم.. قليل من الإبداع

اختيارات الوطن

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

من الفوازير| "الخاطبة" نيللي.. "جدع سكرة دماغة متنورة" والحل المهندس

من الفوازير| "الخاطبة" نيللي.. "جدع سكرة دماغة متنورة" والحل المهندس

الأكثر قراءة

عاجل