محتجون فلسطينيون يرمون سيارة تقل وفدا أمريكيا في الضفة الغربية بالبيض

رمى محتجون فلسطينيون الإثنين بالبيض سيارة تقل وفدًا أمريكيا في الضفة الغربية، في محاولة لمنع مشاركة الوفد في تظاهرة في هذه الأرض التي تحتلها إسرائيل.

وهاجمت مجموعة من 15 فلسطينيا يحملون لافتات كتبت عليها شعارات مناهضة للسياسة الأمريكية، بالبيض سيارة تابعة للقنصلية الأمريكية بالقدس وذلك في بلدة بيت جالا بالضفة الغربية المحتلة، وطلبوا من الوفد الرحيل.

وكتب على اليافطات خصوصا "لا أهلا بالحكومة الأمريكية في فلسطين" و"يا ترامب ، القدس ليست عاصمة صهيون".

وغادرت سيارات الوفد إثر ذلك المكان.

وندد مسؤول في الخارجية الاميركية بمحاولة "ترهيب" وقال إن وفد القنصلية الأمريكية كان يسعى "للنهوض بالتربية والتبادل الثقافي مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف "رغم أن أحدا لم يصب، فإن الهدف كان بوضوح الترهيب. وترفض الولايات المتحدة استخدام العنف او الترهيب للتعبير عن الاراء السياسية".

وكانت القيادة الفلسطينية علقت الاتصالات مع المسؤولين الاميركيين اثر اعلان الرئيس دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017 قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وتعتبر الأمم المتحدة القدس الشرقية محتلة وأنه لا يجوز نقل السفارات اليها في انتظار حسم ملف القدس بين الفلسطينيين والاسرائيليين عبر التفاوض.