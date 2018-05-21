إنقاذ 217 مهاجرا في يوم واحد قبالة إسبانيا

أعلنت أجهزة الإنقاذ البحري الإسبانية، أنها أسعفت، اليوم الاثنين، 217 مهاجرا بينهم رضيع كانوا يحاولون الوصول إلى اسبانيا على متن عشرة زوارق أبحرت من أفريقيا.

وكان المهاجرون يحاولون عبور مضيق جبل طارق او القسم الغربي من البحر المتوسط وفق معلومات نشرتها اجهزة الانقاذ الاسبانية طوال اليوم على موقع تويتر.

وبين هؤلاء 24 امرأة على الاقل ورضيع.

وعثر المسعفون على متن احد الزوارق على 55 شخصا نقلوهم الى الميريا في الاندلس.

وقالت الدوائر الاسبانية الرسمية ان "السلطات المغربية اعلنت انقاذ ثمانين شخصا كانوا يستقلون اربعة زوارق ونقلتهم الى طنجة".

وتقول المنظمة الدولية للهجرة ان المهاجرين الذين يحاولون بلوغ اسبانيا يتحدرون خصوصا من المغرب والجزائر وغينيا وساحل العاج وغامبيا وسوريا.

وقضى 635 شخصا او فقدوا في البحر المتوسط منذ كانون الثاني/يناير.

وظلت اسبانيا خلال 2017 المقصد الثالث للمهاجرين عبر المتوسط بعد ايطاليا واليونان.

والاسبوع الفائت، قالت جمعية الحقوق الانسانية في الاندلس في بيان "منذ بداية العام، ازداد عدد من قضوا خلال محاولتهم الوصول الى اسبانيا بنسبة 150 في المئة".