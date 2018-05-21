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الوطن

فلسطينيون يرشقون وفدا أمريكيا في "بيت جالا" بالبيض رفضا لنقل السفارة

منذ 33 دقيقة
كتب: وكالات
فلسطينيون يرشقون وفدا أمريكيا في "بيت جالا" بالبيض رفضا لنقل السفارة

اشتباكات مع الاحتلال

رشق ناشطون فلسطينيون قرب بيت لحم، اليوم، وفدا أمريكيا بالبيض، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نقل السفارة الأمريكية في القدس، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية إن مجموعة من الناشطين نظموا وقفة أمام النادي الأرثوذكسي ببلدة بيت جالا، احتجاجا على حفل نظم لتخريج طلبة تلقوا دراستهم من خلال برنامج أمريكي.

وأضاف الشهود أن الوفد غادر المكان بعد رشقه بالبيض، فيما هتف الناشطون بعبارات منددة بالقرار الأمريكي، والتي تصف أمريكا "بدولة الإرهاب".

وندد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بالحادث قائلا: "مع أنه لم تكن هناك إصابات، إلا أن الحديث يدور عن محاولة ترهيب واضحة. الولايات المتحدة ترفض استخدام العنف أو الترهيب للتعبير عن معتقدات سياسية".

وفي 14 مايو، يوم تدشين السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، قتل 62 فلسطينيا أثناء مظاهرات في قطاع غزة، برصاص الجنود الإسرائيليين المتموضعين وراء السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

وتبرر إسرائيل تصرفات جنودها بضرورة منع تسلل "إرهابيين" من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، فيما تستعد السلطة الفلسطينية للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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