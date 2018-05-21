"المحافظين": الرمال السوداء ثروة اقتصادية.. ونطالب بإعادة صناعتها محلي

قال ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، والقيادى بحزب المحافظين، إن شواطئ مصر مليئة بمساحات شاسعة من "الرمال السوداء"، خاصة فى البحر المتوسط بطول 400 كيلو متر، وتأتى بفعل التيارات البحرية والأمواج، وتتواجد في 11 منطقة على مستوى الجمهورية.

وأوضح "راغب"، أن أبرز المعادن المتواجدة في الرمال السوداء هي المجناتيت والألماتيت والمونازيت والروتيل، ويعتبر أكبر مخزون علي مستوى العالم، مشيرا إلى أن الروتيل يستخدم في صناعة الأصباغ، في حين معدن المجناتيت يعد مادة خام في صناعة الحديد، كما تحتوي هذه الرمال على معادن مشعة مثل المونازيت، مشيرا إلى أن مصر تمتلك تقنية فصل هذه المعادن عن الرمال.

وتابع أن تسمية الرمال السوداء بهذا الاسم ترجع ﻷن لونها داكن، وكانت تلك الصناعة قائمة فى مصر ولكن توقفت منذ فترة كبيرة ولكن لجينا بعض التجارب النظرية حاليا.

وأردف القيادى بالمحافظين، أن الاستثمار في هذه الرمال السوداء تدر على مصر مليارات الدولارات سنويا اذا تمت الاستفادة منها وتصنيعها لتعظيم القيمة المضافة، لذا يجب أن نتوسع في هذه الصناعة والصناعات التحويلية القائمة عليها.

ووقَّعت مصر مع إحدى الشركات المتخصصة الأسترالية لفصل واستخلاص المعادن الموجودة في الرمال السوداء عقدا للاستفادة من الرمال السوداء.