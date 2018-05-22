بالصور| "بن راشد" و"سقيا الإمارات" تنظمان موائد إفطار الصائمين بالصعيد

واصلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وبالتعاون مع سقيا الإمارات نشاطها في محافظات مصر العليا، حيث بدأت من اليوم الأول في شهر رمضان المبارك بإقامة موائد إفطار ضمت آلاف الصائمين في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى موائد السحور كما قامت بتوزيع عشرات الآلاف من زجاجات المياه الصالحة للشرب والتمور على الصائمين في تلك الموائد والعديد من طرق السفر التي توصل بين المدن المختلفة بصعيد مصر يأتي ذلك في مبادرة سقيا زايد التي أطلقتها في عام زايد.

‎الجدير بالذكر أن مؤسسة سقيا الإمارات أوصلت المياه النقية إلى مئات المنازل في محافظات الصعيد وإقامة مشروعين كبيرين هما إحلال وتجديد شبكة المياه في مركز أرمنت محافظة الأقصر ومحطة لترويق المياه بمحافظة أسوان ذلك خلال العام المنصرم "عام الخير"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

‎