انقطاع المياه عن بعض مناطق الفيوم.. والشركة تعتذر للمواطنين

انقطعت مياه الشرب، عن عدد من مناطق محافظة الفيوم، لعدة ساعات، اليوم، دون سابق إعلان، ما اضطر بعض أئمة المساجد في المناطق التي انقطعت بها المياه، للمناداة في الميكروفونات بأنه "على الراغبين في الصلاة، بأن يحضروا للمسجد بعد وضوئهم في منازلهم".

وقال أيمن البكري، مدرس، من أهالي منطقة العبودي بالمسلة بمدينة الفيوم، إن "شركة مياه الشرب تفرض علينا الصوم ليلا ونهارا منذ ثلاثة أيام متتالية، ونحن بمنطقة الإصلاح الزراعي، لا تصل إلينا نقطة مياه من أي حنفية، وأصبحنا نعاني الجفاف، وانتقد تجاهل المسؤولين لحل المشكلة"، متابعا: "من يستطيع أن يحل مشاكل الشعب فليجلس على كرسيه، ومن يفشل فليرحل غير مأسوف عليه".

من جهتها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، مساء الإثنين، اعتذارها لكل المواطنين المتضررين من انقطاع المياه الشرب، اليوم، بسبب الإصلاحات الخاصة بتقفيل الخط الـ300 مم بالقرب من بندر الفيوم.

وأضافت الشركة في بيانها، أنه تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح والتقفيل عقب صلاة الظهر، وتم تشغيل المحطة، وفور ضخ المياه داخل الشبكة فوجئ العاملين بكسر آخر على نفس الخط، فاضطرت الشركة إلى إيقاف محطة العزب القديمة عن العمل مرة أخرى، من أجل إصلاح الكسر داخل الخط، لافتة إلى أن فرق الصيانة، والعمال، والفنيين، والمهندسين متواجدين على رأس العمل من أجل الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وتشغيل المحطة مرة أخرى، وضخ المياه داخل الخطوط في أسرع وقت.

وأعلنت الشركة، اعتذراها لكل المواطنين مرة أخرى، عن التأخير في وصول المياه لأن ذلك التأخير غير مقصود، وخارج عن إرادتها وأن كل العاملين بكل مواقع الشركة المختلفة، يعملون من أجل خدمة المواطن وتلبية احتياجاته من مياه الشرب النقية.