"محمد فؤاد": لجنة "الوفد" بالجيزة حريصة على دعم الأنشطة بالمحافظة

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد للجيزة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن اللجنة العامة للحزب في الجيزة حريصة علي دعم كافة الأنشطة بالمحافظة، والتي من شأنها توظيف طاقات الشباب، مشيدا على مجهودات وتحركات المستشار بهاء أبو شقة، الفترة الماضية، وتواجده في معظم الأنشطة التي يدعوه لها.

وشدد " فؤاد" في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد في افتتاح دورة حزب الوفد الرمضانية لكرة القدم، بمنيل شيحة، على أهمية دور الشباب، موضحا أن كل أعضاء فريق عمله من الشباب.

وأشار إلى أن اللجنة العامة للجيزة ستحتك بالشارع بشكل أكبر الفترة المقبلة، وأن البداية كانت بهذه الدورة الرمضانية الرياضية، التي استطاعت أن تجمع شباب كل دوائر ومراكز محافظة الجيزة، حيث ضمت شباب من الدقي، والعجوزة، وبولاق والعمرانية، وطالبية هرم، قسم الجيزة، ومنشاة القناطر، وأوسيم، واطفيح، والحوامدية.

وتابع فؤاد، أن هذه البطولة هي أول بطولة من نوعها تقام علي مستوي المحافظة بالكامل، لافتا إلى أن مثل هذا النوع من التواصل، سيعيد للوفد مكانته مرة أخرى في الشارع.