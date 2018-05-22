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الوطن

انتهاء فاعليات الدورة الرمضانية لـ"الوفد" لكرة القدم

منذ 28 دقيقة
كتب: سمر نبيه
انتهاء فاعليات الدورة الرمضانية لـ"الوفد" لكرة القدم

رئيس حزب الوفد

انتهت الدورة الرمضانية لحزب الوفد، التي نظمتها اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، وبحضور كل من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والعميد محمد سمير، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون الشباب، وكل من الدكتور عبد السند يمامة، وطارق تهامي، أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد.

كان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، افتتح، أمس، الدورة الرمضانية للحزب التي ينظمها النائب محمد فؤاد، وشارك في إعدادها كل من ايهاب محروس، وعلاء مضان مشرف قطاع مركز الجيزة، وإبراهيم الزهيري، مشرف قطاع بولاق، وعمرو يوسف مشرف قطاع العمرانية، وحمود الحلواني مشرف قطاع أوسيم، حيث شملت الدورة معظم دوائر المحافظة.

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