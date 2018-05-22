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الوطن

"عواض" يتابع بروفة افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية بباب النصر

اليوم AM 01:56
كتب: شيماء عادل
"عواض" يتابع بروفة افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية بباب النصر

عواض يتابع بروفة ليالي رمضان الثقافية والفنية

تابع الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة البروفة النهائية لحفل افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية على مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر.

وتفقد رئيس الهيئة وقياداتها خلال الزيارة آخر التجهيزات الفنية للمكان والورش والمعارض الفنية ولمحات العرض الفني الذي تشارك به فرق النيل للآلات الشعبية والعريش وبورسعيد وسوهاج والتذوق للفنون الشعبية في حفل الافتتاح مساء غد.

يذكر أن الهيئة تنظم احتفالاتها هذا العام والتي تبدأ في الثامنة والنصف في الفترة من 6 إلى 20 رمضان على مسرح سور القاهرة الشمالي ومسرح الشاعر بشارع المعز ووكالة بازرعة.

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