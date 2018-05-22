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الوطن

انقلاب الجزء الخلفي لصندل وغرق 100 طن طفلة بنهر النيل في سوهاج

اليوم AM 03:15
كتب: خالد الغويط
انقلاب الجزء الخلفي لصندل وغرق 100 طن طفلة بنهر النيل في سوهاج

صندل - صورة أرشيفية

انقلب الجزء الخلفي من صندل محمل بـ400 طن طفلة، مساء أمس، أسفل الكوبري العلوي على نهر النيل، بدائرة مركز أخميم بسوهاج، وتسببت الواقعة في غرق 100 طن طفلة داخل المياه، ولم ينتج عن الواقعة أي إصابات.

كان اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة أخميم بانقلاب الجزء الخلفي للوحدة النهرية التابعة لشركة النيل الوطنية بنهر النيل، أسفل كوبري سوهاج العلوي دائرة مركز أخميم.

وانتقل مساعد مدير الأمن للأمن، ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات، وقوات الإنقاذ النهري، لموقع الحادث.

بالفحص تبين أنه أثناء سير الوحدة النهرية "ناصر 1/201" التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري، محملة بـ400 طن طفلة، قادمة من أسوان اتجاه القاهرة بالمجري المائي، اختلت الدفة، ما أدى لانفصال الجزء الخلفي من الوحدة وانقلابه على جانبه، دون حدوث إصابات.

بسؤال (جمال أحمد علي- 51 عاما- قائد الدفاع) مقيم بنجع حمادي بقنا، قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بغرق حوالي 100 طن طفلة من الحمولة، مؤكدا أنها غير ملوثة للبيئة.

تم التنسيق مع شركة النيل الوطنية للنقل النهري، والتي أفادت بإرسال الفنيين والمعدات للتعامل مع الحمولة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 2104 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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