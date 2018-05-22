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الوطن

محامي والد الطفل حمزة ضحية الاغتصاب بالمطرية يكشف تفاصيل مقتل موكله

منذ 20 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
محامي والد الطفل حمزة ضحية الاغتصاب بالمطرية يكشف تفاصيل مقتل موكله

الطفل حمزة

لقى عبدالهادي محمود شاهين، والد الطفل حمزة، ضحية الاغتصاب بالمطرية، في شهر رمضان الماضي، مصرعه في مشاجرة مع جيرانه، قبل قليل.

وكشف أسامة مطر، محامي المجني عليه تفاصيل مقتل والد "حمزة"، حيث أكد أن مجموعة من أهل المتهمين في قضية اغتصاب ابنه التي تعود وقائعها لشهر رمضان العام الماضي، وهم "سيد.أ" و "هشام.ع" و"حسن.ع"، وشخص رابع، توجهوا لمنزل الضحية، حاملين الأسلحة البيضاء "مطاوي وسنج" لإجباره على التنازل عن قضية هتك عرض الطفل، المؤجلة لـ 12 أغسطس المقبل.

واتهم محامي الضحية، في حديثه لـ"الوطن"، أهل المتهمين في قضية اغتصاب الطفل، بالتعدي على زوجة المجني عليه، وتوجيه طعنة نافذة أدت لوفاة موكله، بعد رفضهما قبول "الدية" والتنازل عن القضية.

وقال مطر إن المباحث ألقت القبض على "حسن.ع" أحد الذين وجه لهم الاتهام بقتل موكله.

يُذكر ان واقعة اغتصاب الطفل حمزة وإلقائه من الدور الخامس، تعود لبداية شهر رمضان الماضي عام 2017، حيث قال 6 من شهود العيان في تحقيقات النيابة، إنهم فوجئوا أثناء سيرهم في حارة مغاوري للذهاب إلي المسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح، في ثان أيام شهر رمضان المبارك، بسقوط الطفل من أعلى عقار في منتصف الحارة، وأنهم لم يلتفتوا له في بداية الأمر واعتقدوا أنه شنطة قمامة ملقاة بجانب كوم من القمامة في الحارة، لكن الطفل صرخ صرخة واحدة لفتت انتباههم فأسرعوا إليه وتأكدوا من أنه طفل، وتبحث عنه أسرته منذ اختفائه في الساعة قبل المغرب.

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