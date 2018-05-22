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الوطن

محافظ دمياط يوجه "الإسكان" باستكمال المرحلة الثالثة من "الاجتماعي"

اليوم AM 05:04
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يوجه "الإسكان" باستكمال المرحلة الثالثة من "الاجتماعي"

محافظ دمياط

وجَّه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، المهندس محمد العوضي مدير مديرية الإسكان، باستكمال أعمال المرحلة الثالثة من الإسكان الاجتماعي.

وكلفه بمعاينة قطعة الأرض الواقعة بمنطقة شطا من أملاك الدولة والتي استردت مؤخرا لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في إنشاء عمارات إسكان اجتماعي عليها، وذلك خلال عام واحد من الآنجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، بحضور اللواء سامي حمودة سكرتير عام المحافظة، الدكتور خالد الزهيري مدير عام الشؤون المالية والإدارية وعالية العيسوي مدير إدارة الميزانية وإحسان الكامل مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام.

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