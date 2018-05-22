تسجيل الدخول

الوطن

محافظ دمياط يترأس جلسة اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة

منذ 24 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يترأس جلسة اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة

محافظ دمياط يترأس جلسة اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة ويقرر تشكيل لجنة لاعدام

عقدت بديوان عام محافظة دمياط جلسة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة، أمس، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، بحضور حنان موافي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة.

وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة والإحاطة بالموافقات الصادرة من المحافظ رئيس مجلس الإدارة طبقا للتفويض الصادر له بقرار المجلس بخصوص البت في طلبات التعديل التي تقدم من المشروعات الموافق عليها بنظام المناطق الحرة كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص مزاولة النشاط وإضافة نشاط جديد وتعديل السمة التجارية لعدد من الشركات بنظام المناطق الحرة واعتماد القرارات الخاصة بذلك.

كما نجحت المنطقة في تحسين مساهمة المناطق الحرة في نمو الصادرات الخارجية والناتج المحلي للبلاد، وكذلك في التوظيف ودعم قوى الإنتاج الوطني وتحسين كفاءة مستحقات الهيئة.

وناقش المحافظ خلال الجلسة مع المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة رفع كفاءة بوابة المنطقة الحرة والاحتياجات الخاصة بتطويرها، كما أوصى المحافظ أعضاء المجلس بضرورة مخاطبة مديرية الأمن لتكليف حراسة خاصة على البوابات، وكذلك مراجعة البرنامج الزمني الخاص بتطوير السور المشترك بين المنطقة وهيئة ميناء دمياط وذلك في إطار أعمال التطوير والتأهيل الخاصة بالمنطقة.

 

أخبار متعلقة

محافظ دمياط يعلن بدء تسليم 112 شقة بنظام الإيجار في شطا

محافظ دمياط يعلن بدء تسليم 112 شقة بنظام الإيجار في شطا
محافظ دمياط يتابع أعمال إحلال وتجديد مبنى الحماية المدنية

محافظ دمياط يتابع أعمال إحلال وتجديد مبنى الحماية المدنية
محافظ دمياط يتابع أعمال الإحلال والتجديد بمركز طب الأسرة بحي أول

محافظ دمياط يتابع أعمال الإحلال والتجديد بمركز طب الأسرة بحي أول
محافظ دمياط: "الإسكان" توافق على إضافة 100 وحدة سكنية بمواقع مختلفة

محافظ دمياط: "الإسكان" توافق على إضافة 100 وحدة سكنية بمواقع مختلفة
محافظ دمياط يوجه بمتابعة أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية

محافظ دمياط يوجه بمتابعة أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية
محافظ دمياط يتابع استعدادات شركة مياه الشرب لاستقبال عيد الفطر

محافظ دمياط يتابع استعدادات شركة مياه الشرب لاستقبال عيد الفطر

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

بالفيديو| رومان رينز وسيث رولينز "إيد واحدة" ضد المهراجا وأوينز

بالفيديو| رومان رينز وسيث رولينز "إيد واحدة" ضد المهراجا وأوينز

عاجل| مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني

عاجل| مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني

لجنة من "صحة السويس" للتحقيق في سقوط سيدة ببئر أسانسير المستشفى العام

لجنة من "صحة السويس" للتحقيق في سقوط سيدة ببئر أسانسير المستشفى العام

محافظ دمياط يترأس جلسة اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة

محافظ دمياط يترأس جلسة اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة

غرائب وجرائم| قصة سرقة "نجمة الهند".. أغلى جوهرة في العالم

غرائب وجرائم| قصة سرقة "نجمة الهند".. أغلى جوهرة في العالم

اختيارات الوطن

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

بعد مشهد الأكشن في مسلسل "رحيم".. "السقا" الممثل الأكثر ظهورا كضيف شرف

بعد مشهد الأكشن في مسلسل "رحيم".. "السقا" الممثل الأكثر ظهورا كضيف شرف

الأكثر قراءة

عاجل