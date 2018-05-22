محافظ دمياط يترأس جلسة اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة

عقدت بديوان عام محافظة دمياط جلسة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة، أمس، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، بحضور حنان موافي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة.

وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة والإحاطة بالموافقات الصادرة من المحافظ رئيس مجلس الإدارة طبقا للتفويض الصادر له بقرار المجلس بخصوص البت في طلبات التعديل التي تقدم من المشروعات الموافق عليها بنظام المناطق الحرة كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص مزاولة النشاط وإضافة نشاط جديد وتعديل السمة التجارية لعدد من الشركات بنظام المناطق الحرة واعتماد القرارات الخاصة بذلك.

كما نجحت المنطقة في تحسين مساهمة المناطق الحرة في نمو الصادرات الخارجية والناتج المحلي للبلاد، وكذلك في التوظيف ودعم قوى الإنتاج الوطني وتحسين كفاءة مستحقات الهيئة.

وناقش المحافظ خلال الجلسة مع المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة رفع كفاءة بوابة المنطقة الحرة والاحتياجات الخاصة بتطويرها، كما أوصى المحافظ أعضاء المجلس بضرورة مخاطبة مديرية الأمن لتكليف حراسة خاصة على البوابات، وكذلك مراجعة البرنامج الزمني الخاص بتطوير السور المشترك بين المنطقة وهيئة ميناء دمياط وذلك في إطار أعمال التطوير والتأهيل الخاصة بالمنطقة.