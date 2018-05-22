تسجيل الدخول

الوطن

%82.3 نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالسويس

اليوم AM 09:22
كتب: محمد مقلد
%82.3 نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالسويس

اللواء أحمد حامد محافظ السويس

اعتمد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017- 2018 بنسبة عامة للنجاح بلغت 82.3%، وذلك في حضور عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ومديري إدارات السويس التعليمية شمال وجنوب والجناين.

واعتمد حامد، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسة الحالي، وتصدر فيها البنات المشهد واحتفظوا بالمراكز العشرة الأولى، عدا طالب واحد حقق المركز التاسع من أصل 11 مركزًا، وجاءت في المركز الأول مورين مجدي متري سعيد بشارة بمدرسة حسين مؤنس الرسمية للغات، وحصلت على المركز الثاني بسنت نصر غريب الحديثة الإعدادية بنات، والثالثة شهد أسامة محمد أبو الحسن بمدرسة حسين مؤنس الرسمية للغات.

أخبار متعلقة

"تعليم السويس": القوات المسلحة تسلمت المدارس المقررة كلجان انتخابية

"تعليم السويس": القوات المسلحة تسلمت المدارس المقررة كلجان انتخابية
"تعليم السويس" تعلن استمرار برامج القيادات الوسطى

"تعليم السويس" تعلن استمرار برامج القيادات الوسطى
"تعليم السويس" تعقد مؤتمرًا لطلاب المدارس بعنوان "دعم الوطن"

"تعليم السويس" تعقد مؤتمرًا لطلاب المدارس بعنوان "دعم الوطن"
اليوم.. "تعليم السويس" تنظم مؤتمرا للحث على المشاركة بالانتخابات

اليوم.. "تعليم السويس" تنظم مؤتمرا للحث على المشاركة بالانتخابات

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

محافظ قنا يعقد اللقاء الأسبوعى لبحث شكاوى المواطنين

محافظ قنا يعقد اللقاء الأسبوعى لبحث شكاوى المواطنين

علياء المهدي تنتظر الحكم فى دعوى إلغاء قرار منعها من السفر

علياء المهدي تنتظر الحكم فى دعوى إلغاء قرار منعها من السفر

إحالة المذيعة عزة الحناوي للمحاكمة العاجلة بتهمة إهانة الدولة

إحالة المذيعة عزة الحناوي للمحاكمة العاجلة بتهمة إهانة الدولة

أسهم اليابان تنخفض من أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف

أسهم اليابان تنخفض من أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف

ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" يقترب من 80 دولارا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" يقترب من 80 دولارا للبرميل

اختيارات الوطن

لحظات المغرب بساحة «الحسين» فى رمضان: يا ولى النعم.. مدد

لحظات المغرب بساحة «الحسين» فى رمضان: يا ولى النعم.. مدد

حلمى بكر: كسبت رهانى وقبضت 50 جنيهاً عندما أعدت ليلى مراد للغناء.. و«ضربت مدير المدرسة عشان رفض استقالتى»

حلمى بكر: كسبت رهانى وقبضت 50 جنيهاً عندما أعدت ليلى مراد للغناء.. و«ضربت مدير المدرسة عشان رفض استقالتى»

عمال المطاعم فى رمضان.. الإفطار متأخراً على كوب ماء

عمال المطاعم فى رمضان.. الإفطار متأخراً على كوب ماء

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

الأكثر قراءة

عاجل