%82.3 نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالسويس

اعتمد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017- 2018 بنسبة عامة للنجاح بلغت 82.3%، وذلك في حضور عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ومديري إدارات السويس التعليمية شمال وجنوب والجناين.

واعتمد حامد، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسة الحالي، وتصدر فيها البنات المشهد واحتفظوا بالمراكز العشرة الأولى، عدا طالب واحد حقق المركز التاسع من أصل 11 مركزًا، وجاءت في المركز الأول مورين مجدي متري سعيد بشارة بمدرسة حسين مؤنس الرسمية للغات، وحصلت على المركز الثاني بسنت نصر غريب الحديثة الإعدادية بنات، والثالثة شهد أسامة محمد أبو الحسن بمدرسة حسين مؤنس الرسمية للغات.