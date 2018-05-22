ضبط مسؤول عهدة تموين استولى على 207 أطنان دقيق مدعم بسوهاج

تمكنت حملة أمنية قادها العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين بسوهاج، من ضبط 84 قضية تموينية، من بينها ضبط مدير مسؤول عهدة تموين بمركز دار السلام، لاستيلائه على 207 أطنان دقيق مدعم، بنحو 773 ألف جنيه.

وتلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية لضباط مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 84 قضية تموينية، وتم ضبط (محمد.ع.ا.م) 42 عاما، مدير مسؤول عهدة تموينية، ويقيم دائرة مركز دار السلام، لاستيلائه على 207 أطنان و48 كجم دقيق بلدي مدعم المربوط علي البطاقات التموينية، وبيعها بالسوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 773 ألفا و212 جنيها.

كما تم ضبط 7 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و6 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص وزن، و7 عدم حمل شهادة صحية، و21 عدم الإعلان عن أسعار السلع، و8 عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و3 إدارة منشأة بدون ترخيص، وقضيتي عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وقضيتي عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و8 توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و5 عدم صرف بون خبز للمواطنين، و4 غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، و6 عدم وجود سجل حركة الدقيق بالمخبز، و6 غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.