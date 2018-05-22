"MG" تخطط لطرح حصة من أسهما في البورصة 2019

تخطط شركة MG Developments للتطوير العقاري، لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية نهاية 2019، مع زيادة رأسمالها، من أجل تمويل مشروعات عقارية جديدة، بقطاعاتها المختلفة "سكنية، إدارية، تجارية، سياحية"، ضمن خطة توسعات تعمل على استكمالها خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة "MG"، إن الشركة تستعد حاليا لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية نهاية 2019، وتعكف على عمليات إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية الخاصة بها، وإعداد المستندات المطلوبة للقيد المبدئي في البورصة، استعدادا لإعداد نشرة الطرح ودراسة القيمة العادلة للسهم.

وأضاف أن عملية الطرح تستهدف الشركة من خلالها زيادة رأسمالها، وكذلك زيادة التمويل الخاص بعدد من المشروعات العقارية الجديدة في قطاعات مختلفة "سكنية، إدارية، تجارية، سياحية"، والتي ستعمل الشركة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة توسعاتها التي تعمل في إطارها، خاصة أنها تعتمد في تنفيذ معظم مشروعاتها على تمويل ذاتي 100%، من خلال موارد مشروعاتها السابقة، موضحا أن رأسمال الشركة المصدر المرخص به مليار و700 مليون، والمدفوع منه 110.50 مليونا.

وأكد مطاوع ثقة MG Developments في مستقبل الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القليلة المُقبلة، وقدرة القطاع العقاري خاصة على تأدية دور مهم وفعال في ذلك النمو، والذي يعتبره الكثيرون الملاذ الآمن للاستثمار، وقاطرة النمو للاقتصاد المصري كافة، نظراً لارتباطه بالكثير من الصناعات الأخرى، وهذا ما يؤكده اهتمام الدولة بالمشروعات العقارية في الفترة الأخيرة، وما توليه من اهتمام بالقطاع.