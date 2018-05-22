تطوير مشروعات الخدمات والرصف في أبوتيج بأسيوط بتكلفة 22 مليون جنيه

قال حسين كشك، رئيس مركز ومدينة أبو تيج، إنه جرى انتهاء العديد من مشروعات البنية التحية والخدمية بالمدينة خلال الشهور الماضية بتكلفة إجمالية تعدت 8 ملايين جنيه، على أن يتم استكمال باقي أعمال التطوير والنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف بتكلفة إجمالية تعدت 22 مليون جنيه.

وأوضح كشك أنه جرى إنشاء جراج لمعدات الحملة الميكانيكية بباقور بتكلفة مليون و850 ألف، وتم توريد وتركيب أعمدة بتكلفة 975 ألف جنيه، كما جرى رصف شوارع بالمدينة والقرى التابعة لها بتكلفة 4 ملايين جنيه، واستبدال أسلاك كابلات كهربائية بتكلفة مليون و520 ألف جنيه، وتطوير وحدة إطفاء أبوتيج بمبلغ مليون جنيه، كما جرى إنشاء مدخل مدينة أبوتيج القبلي بمبلغ 200 ألف جنيه، وإنشاء نقطة إطفاء باقور بتكلفة 750 ألف.

وأشار رئيس مركز ومدينة أبوتيج إلى أنه سيتم استكمال بعض مشروعات الخدمات والرصف بالمركز خلال الفترة المقبلة منها رصف طرق بالمركز بتكلفة 16 مليون جنيه، فضلاً عن توريد وتركيب أعمدة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، وتوريد وتركيب كابلات بتكلفة مليوني و200 ألف جنيه، واستكمال مينى الوحدة المحلية بباقور، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، وتطوير مبنى مدخل المدينة البحري بتكلفة 100 ألف جنيه، وتطوير نقطة إطفاء الزرابي بتكلفة 500 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية تعدت 22 مليون جنيه.