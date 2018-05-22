اللحوم البلدية بـ85 جنيها بالإسماعيلية.. والمحافظ: "عايزين نرضي الناس"

أكد اللواء يس طاهر، على جموع مديري المديريات الخدمية بالإسماعيلية، ضرورة الرقابة المستمرة لشوادر بيع اللحوم وخاصة التي تتبع المحافظة أو تلك التي تتواجد بمعرض السلع الرمضانية "أهلا رمضان"، أو منفذ المنتزه، وخاصة شادر بيع اللحوم الجديد بمنطقة السنترال، مطالبًا مدير مديرية التموين بالمحافظة بضرورة المرور اليومي على المنافذ والمعارض والشوادر.

وكان اللواء يس طاهر، أثناء تفقده، اليوم، لمنفذ وشادر بيع اللحوم البلدية والطازجة الذي جرى افتتاحه قبل 3 أيام مضت، أكد حرصه على استمرار بيع كيلو اللحوم ب85 جنيهًا بدلا من 90 جنيهًا قائلا "كويس كدة سعر الكيلو عايزين نرضي الناس ونخفف من اعباءهم شوية عليكم وشوية علينا.

وأكد المحافظ، في تصريحات خاصة، أن الشادر تتوافر به أجود أصناف اللحوم البلدية الطازجة والتي تم طرحها بسعر 90 جنيها للكيلو جرام، مؤكدًا أنه لا تراجع عن بيعها بسعر 85 وإغلاق أي شادر يخالف تلك التسعيرة .

وأشار طاهر إلى أن ذلك يأتي في إطار استكمال استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم ورفقاً بمحدودي الدخل و تخفيفاً و رفعاً للعبء و المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .

والتقى المحافظ بعدد من الأهالي المقبلين على الشراء وسألهم عن جودة اللحوم وسرعة طهيها، وأكد الأهالي عن جودتها وطازجيتها، ليرد المحافظ قائلا: "أي شكوى متتأخروش اعرضوها على طول".