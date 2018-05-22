تسجيل الدخول

الوطن

اللحوم البلدية بـ85 جنيها بالإسماعيلية.. والمحافظ: "عايزين نرضي الناس"

منذ 7 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
اللحوم البلدية بـ85 جنيها بالإسماعيلية.. والمحافظ: "عايزين نرضي الناس"

محافظ الإسماعيلية يخفض سعر اللحوم البلدية من 90 إلي 85 جنيه "كويس كدة عايزين نرضي الناس".

أكد اللواء يس طاهر، على جموع مديري المديريات الخدمية بالإسماعيلية، ضرورة الرقابة المستمرة لشوادر بيع اللحوم وخاصة التي تتبع المحافظة أو تلك التي تتواجد بمعرض السلع الرمضانية "أهلا رمضان"، أو منفذ المنتزه، وخاصة شادر بيع اللحوم الجديد بمنطقة السنترال، مطالبًا مدير مديرية التموين بالمحافظة بضرورة المرور اليومي على المنافذ والمعارض والشوادر.

وكان اللواء يس طاهر، أثناء تفقده، اليوم، لمنفذ وشادر بيع اللحوم البلدية والطازجة الذي جرى افتتاحه قبل 3 أيام مضت، أكد حرصه على استمرار بيع كيلو اللحوم ب85 جنيهًا بدلا من 90 جنيهًا قائلا "كويس كدة سعر الكيلو عايزين نرضي الناس ونخفف من اعباءهم شوية عليكم وشوية علينا.

وأكد المحافظ، في تصريحات خاصة، أن الشادر تتوافر به أجود أصناف اللحوم البلدية الطازجة والتي تم طرحها بسعر 90 جنيها للكيلو جرام، مؤكدًا أنه لا تراجع عن بيعها بسعر 85 وإغلاق أي شادر يخالف تلك التسعيرة .

وأشار طاهر إلى أن ذلك يأتي في إطار استكمال استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم ورفقاً بمحدودي الدخل و تخفيفاً و رفعاً للعبء و المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .

والتقى المحافظ بعدد من الأهالي المقبلين على الشراء وسألهم عن جودة اللحوم وسرعة طهيها، وأكد الأهالي عن جودتها وطازجيتها، ليرد المحافظ قائلا: "أي شكوى متتأخروش اعرضوها على طول".

أخبار متعلقة

محافظ الإسماعيلية يفتتح "شادرا" لبيع اللحوم البلدية بـ85 جنيها للكيلو

محافظ الإسماعيلية يفتتح "شادرا" لبيع اللحوم البلدية بـ85 جنيها للكيلو
"التموين": انخفاض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق 40 جنيها

"التموين": انخفاض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق 40 جنيها
محافظ الشرقية: آخر أيام بيع اللحوم البلدية المدعمة غدا

محافظ الشرقية: آخر أيام بيع اللحوم البلدية المدعمة غدا
محافظ الإسماعيلية يتفقد منفذ بيع اللحوم البلدية بمركز البحوث الزراعية

محافظ الإسماعيلية يتفقد منفذ بيع اللحوم البلدية بمركز البحوث الزراعية
اللحوم البلدية تسجل 110 جنيهات في أسوان

اللحوم البلدية تسجل 110 جنيهات في أسوان

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"تشريع العدل" ينتهي من قانون تجريم الزواج المبكر ويحيله للحكومة

"تشريع العدل" ينتهي من قانون تجريم الزواج المبكر ويحيله للحكومة

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 22/ 5/ 2018

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 22/ 5/ 2018

"الري": استخداماتنا الفعلية من المياه 114 مليار متر مكعب

"الري": استخداماتنا الفعلية من المياه 114 مليار متر مكعب

"الصحة" تناشد المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال تعرضهم لـ"الإجهاد"

"الصحة" تناشد المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال تعرضهم لـ"الإجهاد"

النيابة تحقق مع متهمين اثنين بقتل والد الطفل ضحية الاغتصاب

النيابة تحقق مع متهمين اثنين بقتل والد الطفل ضحية الاغتصاب

اختيارات الوطن

لحظات المغرب بساحة «الحسين» فى رمضان: يا ولى النعم.. مدد

لحظات المغرب بساحة «الحسين» فى رمضان: يا ولى النعم.. مدد

حلمى بكر: كسبت رهانى وقبضت 50 جنيهاً عندما أعدت ليلى مراد للغناء.. و«ضربت مدير المدرسة عشان رفض استقالتى»

حلمى بكر: كسبت رهانى وقبضت 50 جنيهاً عندما أعدت ليلى مراد للغناء.. و«ضربت مدير المدرسة عشان رفض استقالتى»

عمال المطاعم فى رمضان.. الإفطار متأخراً على كوب ماء

عمال المطاعم فى رمضان.. الإفطار متأخراً على كوب ماء

الأكثر قراءة

عاجل