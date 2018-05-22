تسجيل الدخول

الوطن

إعدام 18 كلبا ضالا في حملة بالفيوم

منذ 9 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
إعدام 18 كلبا ضالا في حملة بالفيوم

صورة أرشيفية-كلاب ضالة بالفيوم

تمكنت لجنة إعدام الكلاب، بمديرية الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، من إعدام 18 كلبا ضالا، في حملة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، بأحياء مدينة الفيوم، بعد شكاوى من المواطنين، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن لجنة إعدام الكلاب برئاسة الدكتورة عبير السيد عبدالله، توجهت إلى محيط شرطة المرافق بحي كيمان فارس، وأعدمت 5 كلاب ضالة، ثم توجهت إلى خلف مدرسة فارس الإعدادية بنات والسجل المدني، وأعدمت 6 كلاب ضالة أخرى.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، أن اللجنة توجهت إلى منطقة البارودية، خلف استاد الفيوم، وأعدمت 4 كلاب ضالة، ثم توجهت إلى منطقة التفتيش وأعدمت 3 كلاب ضالة أخرى، وذلك ضمن حملات مستمرة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بالمحافظة.

أخبار متعلقة

إعدام كلاب ضالة في حملة للطب البيطري بالفيوم

إعدام كلاب ضالة في حملة للطب البيطري بالفيوم
"بيطري الفيوم": إعدام 19 كلبا ضالا في حملة بأحياء المدينة

"بيطري الفيوم": إعدام 19 كلبا ضالا في حملة بأحياء المدينة
"بيطري الفيوم": تحصين 64 ألف رأس ماشية ضد "القلاعية" والوادي المتصدع

"بيطري الفيوم": تحصين 64 ألف رأس ماشية ضد "القلاعية" والوادي المتصدع
"بيطري الفيوم" يحصن 86 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

"بيطري الفيوم" يحصن 86 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
بيطري الفيوم: تحصين 38795 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بيطري الفيوم: تحصين 38795 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"الري": استخداماتنا الفعلية من المياه 114 مليار متر مكعب

"الري": استخداماتنا الفعلية من المياه 114 مليار متر مكعب

"الصحة" تناشد المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال تعرضهم لـ"الإجهاد"

"الصحة" تناشد المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال تعرضهم لـ"الإجهاد"

النيابة تحقق مع متهمين اثنين بقتل والد الطفل ضحية الاغتصاب

النيابة تحقق مع متهمين اثنين بقتل والد الطفل ضحية الاغتصاب

وفاء عامر ضيفة "أول كل حاجة" على إذاعة "نغم fm".. الليلة

وفاء عامر ضيفة "أول كل حاجة" على إذاعة "نغم fm".. الليلة

اللحوم البلدية بـ85 جنيها بالإسماعيلية.. والمحافظ: "عايزين نرضي الناس"

اللحوم البلدية بـ85 جنيها بالإسماعيلية.. والمحافظ: "عايزين نرضي الناس"

اختيارات الوطن

لحظات المغرب بساحة «الحسين» فى رمضان: يا ولى النعم.. مدد

لحظات المغرب بساحة «الحسين» فى رمضان: يا ولى النعم.. مدد

حلمى بكر: كسبت رهانى وقبضت 50 جنيهاً عندما أعدت ليلى مراد للغناء.. و«ضربت مدير المدرسة عشان رفض استقالتى»

حلمى بكر: كسبت رهانى وقبضت 50 جنيهاً عندما أعدت ليلى مراد للغناء.. و«ضربت مدير المدرسة عشان رفض استقالتى»

عمال المطاعم فى رمضان.. الإفطار متأخراً على كوب ماء

عمال المطاعم فى رمضان.. الإفطار متأخراً على كوب ماء

الأكثر قراءة

عاجل