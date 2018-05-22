إعدام 18 كلبا ضالا في حملة بالفيوم

تمكنت لجنة إعدام الكلاب، بمديرية الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، من إعدام 18 كلبا ضالا، في حملة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، بأحياء مدينة الفيوم، بعد شكاوى من المواطنين، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن لجنة إعدام الكلاب برئاسة الدكتورة عبير السيد عبدالله، توجهت إلى محيط شرطة المرافق بحي كيمان فارس، وأعدمت 5 كلاب ضالة، ثم توجهت إلى خلف مدرسة فارس الإعدادية بنات والسجل المدني، وأعدمت 6 كلاب ضالة أخرى.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، أن اللجنة توجهت إلى منطقة البارودية، خلف استاد الفيوم، وأعدمت 4 كلاب ضالة، ثم توجهت إلى منطقة التفتيش وأعدمت 3 كلاب ضالة أخرى، وذلك ضمن حملات مستمرة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بالمحافظة.