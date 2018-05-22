تسجيل الدخول

الوطن

السيطرة على حريق بشونة للكتان بقرية شبراملس بزفتي وخسائر 3 ملايين جنيه

منذ 15 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
السيطرة على حريق بشونة للكتان بقرية شبراملس بزفتي وخسائر 3 ملايين جنيه

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم، من السيطرة على حريق بشونة مصنع للكتان بنطاق قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، قبل امتداد اشتعال النيران به إلى باقي المنازل المجاورة والمصانع دون وقوع أي خسائر في الأرواح والبشرية، وقدرت الخسائر المالية قرابة 3 ملايين جنيه.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء طارق داود، حكمدار الأمن بمركزي زفتى والسنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بشونة مصنع للكتان بقرية شبراملس بدائرة مركز زفتى.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والنقيب محمود العرنوسي، رئيس مباحث مركز زفتى، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بـ5 سيارات من قوات الحماية المدنية سعيًا في السيطرة النيران قبل امتدادها للمنازل السكنية أو المصانع المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها ضباط فرع البحث الجنائي بزفتى أن الحريق اشتعلت نيرانه بسبب زيادة موجة حرارة الطقس  بشونة داخل مصنع ملك كل من "أشرف. ا"، و"فيصل. ب. ح"، و"بكر. ع. ح"، والتي التهمت نيرانه بشكل مفاجئ بكميات من الكتان بتأثير حرار الجو المرتفعة، فضلاً عن احتراق جميع كميات الكتان الخام الموجودة فب فناء المصنع، وامتدت النيران الى داخل المصنع لتصل إلى الماكينات والمعدات.

وأفاد شهود عيان من أهالي قرية شبراملس أن نيران الحريق تصاعدت بشكل فظيع أربك حياة المواطنين القاطنين بذات القرية خشية تعرض حياتهم للمخاطر الموت وحفاظًا على أرواح أبناءهم وذويهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وتقدير قيمة التلفيات

أخبار متعلقة

صور| مدير أمن الغربية خلال افتتاح سجن كفر الزيات: ممنوع التعنت والتعسف

صور| مدير أمن الغربية خلال افتتاح سجن كفر الزيات: ممنوع التعنت والتعسف
"أمن الغربية" يضبط 5324 هاربا من تنفيذ أحكام ويحصل 289 ألفا غرامات

"أمن الغربية" يضبط 5324 هاربا من تنفيذ أحكام ويحصل 289 ألفا غرامات
"أمن الغربية" يحرر 18 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات خلال حملة

"أمن الغربية" يحرر 18 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات خلال حملة
بالصور| "أمن الغربية" يواصل تطهير شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين

بالصور| "أمن الغربية" يواصل تطهير شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين
بالصور| مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بطنطا

بالصور| مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بطنطا
بالصور| مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس

بالصور| مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

شروق الخزعلي: عروض الأزياء العراقية ظاهرة ثقافية حضارية

شروق الخزعلي: عروض الأزياء العراقية ظاهرة ثقافية حضارية

فصل توأم ملتصق جديد في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية

فصل توأم ملتصق جديد في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية

رئيس جامعة بني سويف يتفقد الامتحانات بكليات الحقوق والتجارة والإعلام

رئيس جامعة بني سويف يتفقد الامتحانات بكليات الحقوق والتجارة والإعلام

وزير الإنتاج الحربي يشيد بدور الإعلام في دفع مسيرة التنمية

وزير الإنتاج الحربي يشيد بدور الإعلام في دفع مسيرة التنمية

العصار: القوات المسلحة والشرطة يبذلون مجهودات جبارة لمواجهة التحديات

العصار: القوات المسلحة والشرطة يبذلون مجهودات جبارة لمواجهة التحديات

اختيارات الوطن

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الأكثر قراءة

عاجل