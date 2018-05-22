انطلاق انتخابات نقابة العاملين بجامعة الفيوم الخميس المقبل

تنطلق انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بجامعة الفيوم، الخميس المقبل، من الساعة التاسعة إلى الخامسة مساءً والفرز حسب المشروع الانتخابي المقدم من مديرية القوى العاملة بالفيوم، تحت رعاية الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة.

وتقرر عقد خمسة لجان انتخابية بالجامعة على النحو الآتي (لجنة بالمكتبة المركزية ـــ ولجنة بكلية الزراعة ـــ ولجنة بكلية التربية ـــ ولجنة بالمدن الجامعية ــ ولجنة بكلية الآداب).

وأشاد الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة، في بيان، اليوم، بجهود العاملين بالجامعة ودورهم في تطويرها والرقى بها، من خلال عملهم الدؤوب وانتمائهم الصادق، داعيا لمزيد من التعاون والحفاظ على الرقي بالجامعة التي استطاعت أن تحقق الكثير من الانجازات الأكاديمية والإنشائية.