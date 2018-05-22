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الوطن

التموين: صرف 80% من مقررات سلع مايو

منذ 7 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
التموين: صرف 80% من مقررات سلع مايو

التموين : صرف 80 % من مقررات سلع مايو

قال مصدر بوزارة التموين لـ"الوطن"، إنه تم صرف نحو 80% من مقررات شهر مايو التموينية للبقالين، بانتظام دون عجز في السلع، مشيرًا إلى عدم وجود أي عجز في توفير السلع للمواطنين، نافيا ما تردد من بعض البقالين عن وجود نقص ببعض السلع التموينية لديهم.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن تخصيص سلع بتكلفة تقترب من مليار و200 مليون، وذلك في 16 محافظة بالوجه البحري ضمن المقررات التموينية لشهر مايو الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع بمحافظات الوجه القبلي.

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