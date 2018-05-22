المعارضة التركية: حان الوقت لتقاعد "أردوغان"

دعت المعارضة التركية، أمس، الرئيس التركي رجب طيب أردوعان إلى التقاعد، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات رئاسية في 24 يونيو المقبل.

وعقب لقاء جماهيري، كتب مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا: "أصعدوا يا شباب على متن الحافلة، فنحن متجهون إلى قصر الرئاسة".

وبعد هذه التغريدة قام رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو باقتباس تغريدة إنجي وبعث من خلالها برسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ذكر كليجدار أوغلو قائلا: "حان وقت إحالة أردوغان إلى التقاعد، اصطحبوا أردوغان على متن الحافلة أيضا حتى مؤسسة الضمان الاجتماعي ليبدأ إجراءات تقاعده من الآن".

ويتنافس في الانتخابات التركية المقبلة 6 مرشحين يأتي "أردوغان" و"أنجه" كأبرز المرشحين في تلك القائمة.