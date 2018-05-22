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الوطن

جامعة المنوفية تعلن عن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس المهني

منذ 10 دقيقة
كتب: محمود الحصري
جامعة المنوفية تعلن عن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس المهني

جامعة المنوفية

أعلن مركز التعليم المفتوح بجامعة المنوفية، عن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس المهني بكليتي التجارة والزراعة بدءًا من أول يونيو 2018 بنظام التعليم الإليكتروني المدمج، وذلك بالشراكة مع جامعة عين شمس، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية المتوسطة والفوق متوسطة بشرط مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها، كما يقبل المركز الحاصلين على مؤهلات عليا بكالوريوس أو ليسانس.

كما أعلن المركز عن نوعية البرامج في البكالوريوس المهني لكلية التجارة وهي برامج التنظيم والإدارة، وبرامج النظم المحاسبية، وبرامج الحساب الآلي، وتكنولوجيا المعلومات، وبرامج إدارة المستشفيات، وبرامج إدارة الفنادق، والقرى السياحية.

وعن برامج بكالوريوس الزراعة فهناك برنامجــًا لتكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية وبرنامجــًا للميكنة الزراعية للتنمية الريفية.

وطالب المركز الطلاب الراغبين في الالتحاق بتوفير أصل المؤهل أو مستخرج رسمي منه وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة البطاقة وأصل التجنيد للذكور وعدد 6 صور شخصية عند التقدم.

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