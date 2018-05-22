برلماني يتقدم بطلب إحاطة لـ"رفع الأرز من بطاقات التموين"

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب إحاطة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن عدم صرف الأرز في بطاقات التموين خلال شهر رمضان.

وأوضح عبدالجواد، أن الأرز من السلع الأساسية التي لا غنى عنها طوال العام وتحديدا في شهر رمضان، موجها عدد من الأسئلة بشأن عدم الصرف مفادها هل هناك أزمة على الرغم من إعلان وزير التموين من قبل أن هناك مخزون يكفي حتى نهاية العام على حسب قوله، فلماذا لم يتم صرف الأرز على البطاقات وهل هذه خطوة تمهيدية لرفعه من التموين نهائيا.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة صرف الأرز على بطاقات التموين مرة أخرى مع ضرورة كشف النقاب عن الأسباب الحقيقية التي كانت سببا في عدم صرفه الشهر الجاري وهل الأسباب فنية أم هناك مشكلة في المخزون، مشددا على ضرورة وضع آلية لتعويض المواطنين إذا كانت تنوي الوزارة أن تنتهج هذه السياسة في المستقبل لتخفيف العبء على المواطنين بخاصة وأن الأرز من السلع الأساسية والاستراتيجية.