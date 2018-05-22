وفق بيانات رسمية.. تركيا تزود الطائرات الإسرائيلية بالوقود

تشير بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة أن تركيا صدرت إلى إسرائيل خلال عام 2017 نحو 20 ألف و202 طن من منتجات الوقود من بينها 8 آلاف و269 طنا من وقود الطائرات و11 ألف و637 طنا من وقود النقل البحري و296 طنا من زيت الوقود، وفق صحيفة "زمان" التركية.

وفي المقابل استوردت تركيا من إسرائيل ألف و76 طنا من الديزل و5 آلاف و614 طنا من زيت الوقود.

ومؤخرا استشهد أكثر من 60 فلسطينيا برصاص الجنود الإسرائيليين خلال التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت عقب نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة، ومن جانبها قامت تركيا بإصدار العديد من التصريحات الشفهية واتخدت إجراءات دبلوماسية، سرعان ما سيزول أثرها، وفق الصحيفة.

وعقب الأحداث استنكرت العديد من الدول الإسلامية بالإضافة إلى تركيا الخطوة، حيث طالبت تركيا السفير الإسرائيلي لديها بالعودة إلى بلاده وعقدت اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول نتج عنه قرار إدانة لإسرائيل.