تسجيل الدخول

الوطن

تكلفة المشاريع الجديدة بمكة المكرمة تتجاوز 100 مليار جنيه

منذ 54 دقيقة
كتب: وكالات
تكلفة المشاريع الجديدة بمكة المكرمة تتجاوز 100 مليار جنيه

مكة المكرمة

قالت الشركة السعودية للكهرباء، إن مشاريعها الجديدة بمنطقة مكة المكرمة والتي تجاوزت تكلفتها المائة مليون ريال، والخطط الفنية الخاصة بإدارة فرق الطوارئ، والاستعدادات التي تم اتخاذها على مدار الأشهر الماضية، نجحت في تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية خلال موسم العمرة وشهر رمضان المبارك.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه العمل على راحة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم في سكينة ويُسر.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن خبرة كوادر الشركة والكفاءات الوطنية المُدربة على إدارة وتشغيل فرق الطوارئ الكهربائية، واستخدامها لأحدث التقنيات المتمثلة في نظام (DAS) ونظام إدارة الفرق الميدانية(FFMS) أسهم في تقليل الانقطاعات إلى أدنى المستويات، وسرعة التعامل مع أي انقطاعات طارئة إن وجدت.

وأضافت: "عمليات الصيانة الوقائية التي تم تنفيذها على مدار الأشهر الماضية كان لها دور فاعل في دعم موثوقية الخدمة بجميع المناطق المختلفة بمدينة مكة المكرمة، ولاسيما المنطقة المركزية ومنطقة الحرم، وإسكان المعتمرين، والفنادق، والمرافق الهامة.

وحول المشاريع الكهربائية الجديد وتعزيز موثوقية الخدمة، أفادت "السعودية للكهرباء" بأن مشاريع ربط محطات التحويل وتعزيز شبكات الجهد المتوسط في المنطقة المركزية ومناطق إسكان الحجاج بلغت تكلفتها 93 مليون ريال.

وبلغ إجمالي أطوال الكيابل المستخدمة في المشاريع 392 كلم، فيما تم تعزيز الشبكة الكهربائية للمناطق السكنية وإسكان المعتمرين بشبكات جهد منخفض بإجمالي أطوال كابلات 49 كلم وبتكلفة 10 مليون ريال وتعزيز الشبكة بعدد 17 محطة بقيمة 4 ملايين ريال.

وبينت أنه يتم تغذية المسجد الحرام عن طريق خمس محطـات تحويل رئيســية جهد (13.8/110كيلو فولت).

محطة تحويل جبل قبيس، محطة تحويل الشُبيكــــة، محطة تحويل الشامية (1)، محطة تحويل الحــرم (2)، محطة تحويل الشامية (2)، إضافة لمحطات التوليد الاحتياطية التابعة للرئاسة العامـة لشـئون المســجد الحـرام والمســجد النبــوي، وهما محطة توليد كدي، ومحطة المولدات الاحتياطية الخاصة بتغذية الأحمال الكهربائية في مبني التوسعة والساحات ومباني الخدمات".

كما أشادت الشركة بمستوى التنسيق مع كافة المسؤولين والجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة، وهو ما ظهر جلياً في التناغم والتعاون بين تلك الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام.

أخبار متعلقة

الكهرباء: لا نية ‏لتخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف المقبل

الكهرباء: لا نية ‏لتخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف المقبل
وكيل "كهرباء القليوبية" يؤكد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية

وكيل "كهرباء القليوبية" يؤكد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية
صيانة المحولات الكهربائية لمواجهة زيادة الأحمال في رمضان بالمنيا

صيانة المحولات الكهربائية لمواجهة زيادة الأحمال في رمضان بالمنيا
الشركة السعودية للكهرباء: "نمو الاستهلاك يتباطئ"

الشركة السعودية للكهرباء: "نمو الاستهلاك يتباطئ"
الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية: "الشركة تتطلع للتوسع في أمريكا"

الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية: "الشركة تتطلع للتوسع في أمريكا"
الشركة السعودية المصرية: رؤوس أموال جديدة للاستثمار بمصر

الشركة السعودية المصرية: رؤوس أموال جديدة للاستثمار بمصر

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

مصادر: "الكسب" يخطر الجهات المعنية بالتصالح مع ورثة سكرتير مبارك

مصادر: "الكسب" يخطر الجهات المعنية بالتصالح مع ورثة سكرتير مبارك

استمرار انقطاع مياه الشرب بمناطق ووصولها لأخرى بالفيوم

استمرار انقطاع مياه الشرب بمناطق ووصولها لأخرى بالفيوم

انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي بـ"تعليم مطروح"

انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي بـ"تعليم مطروح"

تقارير مراقبة أسواق "السلع والياميش" على مكتب "المصيلحي"

تقارير مراقبة أسواق "السلع والياميش" على مكتب "المصيلحي"

ضبط 325لفة و3 أطنان مادة بلاستيكية و500 بكرة أسلاك غير مطابقة بالغربية

ضبط 325لفة و3 أطنان مادة بلاستيكية و500 بكرة أسلاك غير مطابقة بالغربية

اختيارات الوطن

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الأكثر قراءة

عاجل