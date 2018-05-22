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الوطن

"الزراعة" توصي بضرورة التسميد الجيد لمحصول العنب

منذ 43 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
"الزراعة" توصي بضرورة التسميد الجيد لمحصول العنب

محصول العنب

أكد تقرير التوصيات الفنية الخاص بمحصول العنب لشهر مايو على أهمية إضافة الدفعة الثانية من الأسمدة المعدنية عند تمام العقد.

أضاف التقرير على ضرورة أن يكرر التسميد من خلال مياه الري مرتين أسبوعيًا حتى قبل نضج المحصول بأسبوعين، بجانب رش عناقيد الأصناف اللابذرية بالجبريلين عند وصول قطر الحبة لحوالي 4-6 مللي بتركيز 30-40 جزء في المليون وإعادة الرش بعد أسبوع بنفس التركيز ويستخدم "ترايتون بي" كمادة ناشرة بمعدل 50 سم3/ 100 لتر ماء، ومتابعة إزالة السرطانات اول بأول، واستخدام الاسمدة الورقية عند الحاجة اليها وخصوصا في الأراضي الرملية، والاستمرار في الرش ضد البياض الدقيقي، والبدء في إجراء عملية التحليق أو القصبات في الأصناف المبكرة النضج في نهاية الشهر بالنسبة للمزارع الصحراوية، بالإضافة إلى إجراء عملية خف حبات عناقيد العنب النباتي العاملة بالجبريلين وذلك بعد العقد مباشرة، ووقف الري مؤقتا قبل الجمع ب25-30 يوما حتى مزارع الوادي، وذلك في الاصناف المبكرة اما في المزارع التي تروي بالتنقيط فتقلل معدلات الري أدنى حد ممكن.

 

 

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