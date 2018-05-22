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الوطن

ضبط 3370 متهما هاربا من أحكام جنائية بالغربية

منذ 24 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
ضبط 3370 متهما هاربا من أحكام جنائية بالغربية

صورة أرشيفية

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من ضبط 3370 متهمًا هاربًا من أحكام جنائية وتحصيل 186938 جنيهًا كغرامات فورية فى حملات أمنية مكبرة، لردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

كان اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية في مجال تنفيذ الأحكام من ضبط 10 أحكام في جناية، و 1429 حكمًا في جنح الحبس الجزئى والمستأنف و1886 حكمًا فى الغرامات و55 حكمًا في مخالفات.

وبلغ إجمالى الأحكام 3370 حكمًا وإجمالى المبالغ المتحصلة 186938 جنيهًا، وحررت المحاضر، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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