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الوطن

محافظ سوهاج يوجه بتأمين امتحانات الثانوية العامة

منذ 25 دقيقة
كتب: خالد الغويط
محافظ سوهاج يوجه بتأمين امتحانات الثانوية العامة

سكرتير محافظة سوهاج يبحث تأمين امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، الأجهزة المعنية ومسئولى مديرية التربية والتعليم، بمتابعة وتأمين سير امتحانات الثانوية العامة بمخلتف مدارس المحافظة، مطالبًا بتوفير الراحة والهدوء للطلاب والطالبات.

وعقد كمال شلبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعًا، اليوم، للوقوف على آليات تنفيذ خطة تأمين سير عمليات امتحانات الثانوية العامة من بدايتها وحتي نهايتها، بحضور اللواء رأفت الفقي، مساعد مدير أمن سوهاج، والمقدم محمد المعتصم، قائد التشكيل التعبوي للقوات المسلحة بالمحافظة، والدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

 

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