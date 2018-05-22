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الوطن

محافظة القاهرة: موقع "منارة" للتواصل مع النواب لإنجاز طلبات المواطنين

منذ 9 دقيقة
كتب: وائل فايز
محافظة القاهرة: موقع "منارة" للتواصل مع النواب لإنجاز طلبات المواطنين

محافظ القاهرة

أكد المهندس سيد عبدالفتاح، مدير منظومة "منارة" والمشرف على مكتب محافظ القاهرة لشئون مجلس النواب، أن موقع "منارة"الذي أطلقته المحافظة لا يستهدف التعامل مع الجمهور مباشرة، ولكن لتيسير التواصل مع نواب البرلمان فقط لإنجاز طلبات وشكاوى المواطنين بشكل سريع بعيدًا عن اللإجراءات الروتينية.

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن إدارة التواصل مع النواب بالموقع تنقسم إلى أربعة أقسام تتمثل فى قسم تلقى الشكاوى للنواب، وقسم المتابعة للنشر والمشروعات والتطوير، وقسم تنظيم الجلسات وعرض المؤشرات التنفيذية، وقسم التتنسيق مع النواب من خارج محافظة القاهرة.

ولفت إلى أن محتوى الموقع يحتوى على 6 أقسام ثابتة هي "خدمات النواب، وقرارات المحافظ، وقرارات المجلس التنفيذي، وجولات المحافظ، ومشروعات ومبادرات المحافظة، ودليل الخدمات العام، وخريطة تفصيلية لمحافظة القاهرة".

وأكد أن نواب دوائر المنطقتين الشرقية والجنوبية هم أكثر النواب استجابة وتفاعلاَ فى عدد الطلبات والشكاوى المقدمة من خلال الموقع طبقًا للحصر الشهري لما تم الرد عليه.

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