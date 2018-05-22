"الأزهر" يحتفل بالذكرى الـ1078 لتأسيس الجامع الأزهر

يُقيم الأزهر الشريف احتفالاً حاشدًا، غدًا الأربعاء، يحضره فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد من كبار العلماء والمسئولين وقيادات الأزهر، بمناسبة مرور 1078 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.

ومن المقرر أن تنعقد على هامش الاحتفال عدد من الفعاليات تتضمن، حلقات تعريفية بيوم افتتاح الجامع الأزهر وإقامة أول صلاة جمعة فيه، إضافة إلى جولة سياحية داخل الجامع الأزهر، وكذلك إقامة ركن خاص بعام القدس 2018، وآخر للمواهب الأزهرية الشابة، وثالث للأطفال، إضافة إلى حفل إفطار جماعي.

يذكر أن الجامع الأزهر يعد من أقدَمِ المساجد التي تمَّ إنشاؤها في مدينة القاهرة (361هـ، 972م)، ليكون جامعًا وجامعة تدرس فيه مختلف العلوم والمعارف، وقد بلغ عدد العلماء الذين تولَّوا إمامته منذُ تأسيسه حتى الآن 48 شيخًا.

كان شهر مارس الماضي قد شهد افتتاح فضيلة الإمام الأكبر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، أكبر وأوسع عمليات الترميم والتطوير التي شهدها الجامع الأزهر على مر تاريخه الذي تجاوز الألف عام.