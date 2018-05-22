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الوطن

"تحرش واغتصاب".. مشاهد أثارت الجدل في أول رمضان

منذ 30 دقيقة
كتب: رحاب عبدالراضي
"تحرش واغتصاب".. مشاهد أثارت الجدل في أول رمضان

أحمد عز في "أبو عمر المصري"

ع تحول أنظار الناس إلى مشاهدة الأعمال الفنية والمسلسلات المتعددة التي تعرض في شهر رمضان الكريم، تنال بعض الأعمال التي تعرض انتقاد وإشادة تارة كما تثير الجدل تارة أخرى.

ويبدو أن الجدل أثير مبكرا قبل انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث تسببت بعض المسلسلات في خلق حالة من الجدل في الوسط وبين الجمهور.

فمن ضمن هذه المواقف، مشهد اغتصاب ابنة غادة عبدالرازق، الذي عُرض ضمن أحداث مسلسلها الحالي "ضد مجهول"، حيث أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين قائل، إنّ هذه النوعية من المشاهد غير لائقة في شهر رمضان، وما بين موافق على عرضها في رمضان، بضوابط رقابية معينة.

كما أثارت البندقية التي استخدمها "الضابط سليم الأنصاري"، خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش 2"، للفنان أمير كرارة، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روج البعض أنها بندقية من النوع "عوزي"، وهو مسدس رشاش إسرائيلي الصنع، إضافة إلى طريقة حمل السلاح واستخدامه، التي أكد البعض أنها خاطئة.

ومن البرامج إلى الإعلانات، فقد أثار برنامج "المقالب" للفنان رامز جلال، اللغط الذي يثيره كل عام، حيث نالت تعليقات رامز، على ضيوف الحلقة خاصة الفنانة ياسمين صبري، اتهامات بالتحرش، وحصل على انتقادات واسعة لاحقت البرنامج كالعادة، لتعلن نقابة الإعلاميين المصريين عن نيتها في اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد البرنامج.

 

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