مصادر: "الكسب" يخطر الجهات المعنية بالتصالح مع ورثة سكرتير مبارك

قالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بدأ فى اتخاذ إجراءات تنفيذ ما ورد بمحضر التصالح مع ورثة اللواء الراحل جمال عبد العزيز، سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك، بإخطار البنوك لرفع التحفظ عن أموالهم، وإخطار وزارة الداخلية لرفعهم من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

أضافت المصادر لـ"الوطن" أن هذه الإجراءات جاءت عقب تأييد محكمة الجنايات للتصالح مع ورثة سكرتير مبارك.

وكانت محكمة الجنايات، قد أيدت قرار جهاز الكسب بالتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بعد إتمام التصالح مقابل 6.5 مليون جنيه، كما تضمن قرار الجنايات إلغاء أمر المنع وقرار هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب بمنعهم "الورثة" من السفر وترقب الوصول وإخطار الجهات المعنية بذلك.

وبهذا الحكم رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على قرار جهاز الكسب بالتصالح، ليغلق ملف سكرتير مبارك وورثته نهائيا.