"الأوقاف": نصف مليون متر سجاد مساجد من مصنع دمنهور العام المقبل

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قيادات الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية لتوفير نصف مليون متر سجاد لفرش المساجد كدفعة أولى للعام المالي 2018/2019م ، حيث يتم التعاقد على الكمية المذكورة (نصف مليون متر) كدفعة أولى قابلة للزيادة وفق أعلى إنتاج للمصنع خلال العام المالي 2018/2019م.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير المصنع بما يفي بحاجة جميع المساجد ، ويسهم في تغطية السوق المحلي كمرحلة أولى يتبعها التصدير ، وبخاصة فيما يتصل بفرش المساجد.