بدء اجتماع الأحزاب في "الوفد" بحضور النور والتجمع وحماة الوطن والغد

بدأ منذ قليل، اجتماع عدد من الأحزاب السياسية، في مقدمتها حزب الوفد، والتجمع، وحماة الوطن، وحزب النور، بمقر حزب الوفد، بحضور المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب، والنائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وأحمد خيري، نائب رئيس حزب النور، واللواء محمد الغباشي، رئيس حزب حماة الوطن، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن الاجتماع يهدف لوضع وثيقة وطنية للأحزاب، وتشكيل لجنة تنسيقية بين الأحزاب والحكومة، لللتواصل بينهما الفترة المقبلة، ونقل مشاكل الأحزاب وحلها، كذاك ينعقد التجتماع لتفعئل المادة الخامسة للدستور حتي نكون أمام احزاب قوية.

وأضاف "الهضيبي" لـ"الوطن"، أن الأحزاب المجتمعة هي وحدها من تقرر رغبتها في الاندماج من عدمه، وفق توافقها في الأفكار والأيدلوجيات.