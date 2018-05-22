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الوطن

وكيل "أوقاف كفر الشيخ": المحافظ سيُكرم حفظة القرآن الأسبوع المقبل

منذ 22 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
وكيل "أوقاف كفر الشيخ": المحافظ سيُكرم حفظة القرآن الأسبوع المقبل

الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، سيكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الرمضانية، الثلاثاء المقبل، بالقاعه الكبرى بالمحافظة.

وأضاف الفقي، أنه سيمنح الفائزين جوائز مالية وشهادات تقدير، مشيرا إلى أن الاحتفالية سيحضرها أعضاء مجلس النواب، وأولياء أمور الفائزين، وقيادات الدعوة في أوقاف كفر الشيخ.

ونظمت مديرية الأوقاف، مسابقة رمضانية على 3 مستويات، هم حفظ القرآن الكريم كاملا، وثلاثة أرباع القرآن، ونصفه، وربعه.

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