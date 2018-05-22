تسجيل الدخول

الوطن

ضبط وتحرير 1445 مخالفة مرورية متنوعة في الإسماعيلية

منذ 22 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
ضبط وتحرير 1445 مخالفة مرورية متنوعة في الإسماعيلية

صورة أرشيفية

شنت إدارة المرور بالإسماعيلية، حملة مرورية موسعة، برئاسة العميد حمدي عبدالنبي، أسفرت عن ضبط وتحرير 1445 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت المخالفات، 369 "نموذج 125"، و70 مخالفة إزالة ملصقات، و65 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 10 سيارات، و146 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و61 مخالفة تحدث في المحمول أثناء القيادة، وسحب 51 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و43 رخصة لمخالفة البيئة، و105 مخالفات تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 49 رخصة لمخالفة خط السير، و40 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و91 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 81 رخصة للسير يسار الطريق.

كما حجزت الحملة 57 دراجة نارية و"توك توك" بدون لوحات معدنية، و62 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص، و83 مخالفة عدم صلاحية إطارات، و54 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

أخبار متعلقة

إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بمركز بركة السبع في المنوفية

إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بمركز بركة السبع في المنوفية
محافظة الجيزة تبدأ إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية

محافظة الجيزة تبدأ إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية

عدم إزالة ملصقات مرسى وأبو الفتوح في مدينة نصر

عدم إزالة ملصقات مرسى وأبو الفتوح في مدينة نصر

مدير أمن شمال سيناء: إزالة ملصقات تستخدم شعارات دينية للتأثير على آراء الناخبين

مدير أمن شمال سيناء: إزالة ملصقات تستخدم شعارات دينية للتأثير على آراء الناخبين

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

عبدالرحيم علي: صبغت شعري بالأصفر للفت انتباه فتاة أحببتها بالمدرسة

عبدالرحيم علي: صبغت شعري بالأصفر للفت انتباه فتاة أحببتها بالمدرسة

نائب رئيس "مصر للعلوم": أنهينا الاستعدادت الخاصة بامتحانات نهاية العام

نائب رئيس "مصر للعلوم": أنهينا الاستعدادت الخاصة بامتحانات نهاية العام

الحرازين: سلوك السفير الأمريكي في إسرائيل لا علاقة له بالدبلوماسية

الحرازين: سلوك السفير الأمريكي في إسرائيل لا علاقة له بالدبلوماسية

بومبيو: ليس من الخيال أن نطالب إيران بوقف أعمالها الإرهابية

بومبيو: ليس من الخيال أن نطالب إيران بوقف أعمالها الإرهابية

عريقات: تصرفات السفير الأمريكي في تل أبيب "منحطة وحقيرة"

عريقات: تصرفات السفير الأمريكي في تل أبيب "منحطة وحقيرة"

اختيارات الوطن

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

رمضان في الغربة| "زينة وأكل مصري".. رمضان "منور" بالإنجليزي في نيويورك

رمضان في الغربة| "زينة وأكل مصري".. رمضان "منور" بالإنجليزي في نيويورك

الأكثر قراءة

عاجل