ضبط وتحرير 1445 مخالفة مرورية متنوعة في الإسماعيلية

شنت إدارة المرور بالإسماعيلية، حملة مرورية موسعة، برئاسة العميد حمدي عبدالنبي، أسفرت عن ضبط وتحرير 1445 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت المخالفات، 369 "نموذج 125"، و70 مخالفة إزالة ملصقات، و65 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 10 سيارات، و146 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و61 مخالفة تحدث في المحمول أثناء القيادة، وسحب 51 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و43 رخصة لمخالفة البيئة، و105 مخالفات تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 49 رخصة لمخالفة خط السير، و40 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و91 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 81 رخصة للسير يسار الطريق.

كما حجزت الحملة 57 دراجة نارية و"توك توك" بدون لوحات معدنية، و62 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص، و83 مخالفة عدم صلاحية إطارات، و54 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.