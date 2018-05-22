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الوطن

نائب رئيس جامعة حلوان: رصد 102 حالة غش بامتحانات التيرم حتى الآن

منذ 22 دقيقة
كتب: أحمد أبوضيف
نائب رئيس جامعة حلوان: رصد 102 حالة غش بامتحانات التيرم حتى الآن

جامعة حلوان

قال الدكتور جمال شكري، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، إن أعمال امتحانات التيرم الثاني انتهت بكلية الخدمة الاجتماعية أمس، مشيرا إلى أنه تم تحويل 102 غشاش و31 مشاغبا حتى الآن، لمجلس تأديب عاجلة للتحقيق معهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وأضاف شكري لـ"الوطن"، أن مجلس الجامعة شدد على تلبية جميع احتياجات الطلاب أثناء أعمال الامتحانات، مشير إلى أنه تم إصدار تعليمات باستغلال مدرجات كلية الخدمة الاجتماعية لامتحانات طلاب آداب وتجارة وحقوق ذات الكثافة العالية للامتحانات الفرق التي لم تنته من اعمال الامتحانات حتى الآن.

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