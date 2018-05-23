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الوطن

ضبط 3.4 طن سولار وبنزين قبل بيعه في السوق السوداء بكفر الشيخ

اليوم AM 12:34
كتب: سمر عبد الرحمن
ضبط 3.4 طن سولار وبنزين قبل بيعه في السوق السوداء بكفر الشيخ

ضبط سولار وبنزين فى كفر الشيخ

تمكنت إدارة تموين الرياض في كفر الشيخ، من ضبط سيارة مُحملة بسولار وبنزين بحوزة اثنين من المواطنين، قبل بيعها في السوق السوداء.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه بناء على تعليمات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشديد الرقابة على الأسواق، تشكلت حملة تموينية بالرياض، بقياده محمد رمضان، رئيس الرقابة بالرياض، وتحت إشراف سامي البيلى مدير الإدارة، وتمكنت من ضبط سيارة نصف نقل، على متنها كميه من السولار قدرها 940 لترا، وكمية من بنزين 80 قدرها 680 لترا.

وتبين أن السولار والبنزين، بحوزة رمضان محمد عبدالفتاح، جمعها لبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط الكمية قبل بيعها.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر جنحة أمن دولة طوارئ رقم 357، وأرسل المحضر للنيابة لمباشرة التحقيق.

كما حرر المحضر رقم 358 جنح أمن دولة طوارئ، ضد (هنداوي بسيوني حسين- وكيل شركة مصر للبترول) لتصرفه في كمية سولار مدعم قدرها 1100 لتر، وكمية من بنزين 80 قدرها 700 لتر.

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