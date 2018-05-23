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الوطن

"الجندي": الله لا يحتاج واسطة ويقبل الدعاء إذا اقترن بالعمل

منذ 56 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
"الجندي": الله لا يحتاج واسطة ويقبل الدعاء إذا اقترن بالعمل

الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامي، إن الله لا يحتاج إلى وساطة، وأن الدعاء لا يقبل إلا بالعمل الصالح، وأن شهر رمضان موسم لقبول الدعاء، لأن الإنسان بدون دعاء لا قيمة له عند الله.

وأضاف خلال كلمته باليوم الرابع لملتقى الفكر الإسلامى الذى تنظمه وزارة الأوقاف بساحة مسجد الإمام الحسين، أن الله تعالى لا يحتاج إلى واسطة ويتقبل الدعاء إذا اقترن بالعمل، موضحا أن التقوى وسيلة لقبول الدعاء.

وناقش ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد الإمام الحسين موضوع : "رمضان شهر إجابة الدعاء"، وذلك بحضور كل من: الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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