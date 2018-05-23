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الوطن

"من أجل مصر" ببورسعيد تنظم احتفالية دينية لفرقة الموسيقى العربية

اليوم AM 01:33
كتب: هبه صبيح
"من أجل مصر" ببورسعيد تنظم احتفالية دينية لفرقة الموسيقى العربية

من أجل مصر

نظمت جمعية "من أجل مصر" في بورسعيد، مساء أمس، حفل إنشاد ديني لفرقة الموسيقى العربية، التابعة لقصر ثقافة بورسعيد وذلك بمدينة بورفؤاد.

نظم الحفل، بالتنسيق بين جمعية "من أجل مصر" وجمعيتي "نور الإيمان للخدمات الاجتماعية" و"رعاية طلاب الجامعات"، وتضمن الحفل العديد من الابتهالات والأغاني الإسلامية احتفالا بشهر رمضان المبارك.

تأتي الفعالية تأكيدا على الدور المجتمعي للجمعية، وحرصها الشديد على التواجد بين المواطنين في كافة المناسبات والأحداث، من منطلق إيمانها بأنها وأعضاءها جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع البورسعيدي.

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