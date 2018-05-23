"الغول": "رايتس ووتش" تحاول تخفيف الضغط على الدواعش في سيناء

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن تقارير "هيومن رايتس ووتش" هي والعدم سواء.

وأضاف لـ"لوطن"، أن المنظمة تحاول تخفيف الضغط على الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققه الجيش في حربه على الدواعش بتلك المنطقة الملتهبة.

وأشار "الغول"، إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان للتخفيف عن المواطنين المحاصرين في قطاع غزة ورفع صور الرئيس هناك بين المواطنين الفلسطينيين أثار حنق ممولي هذه المنظمة المشبوهة وبالتالي أصدرت هذا التقرير.

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريرا مساء اليوم، ادعت فيه قيام القوات المسلحة المصرية بإخلاء مدينة رفح قسريا، الأمر الذي دعا "الغول" للقول إن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي ونسبة تصويت مواطني شمال سيناء العالية تعكس مدى الرضا عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطهير تلك البقعة من الإرهاب.