مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على أسعار المراوح والتكييفات

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يقبل الكثير على شراء المراوح والتكييفات، حيث يزداد البحث عن أنواع ومواصفات وأسعار هذه المنتجات في الأسواق.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها نرصد أسعار المراوح والتكييفات بكل أنواعها، خاصة بعد الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد هذه الأيام، والتي جاءت كما يلي:

أولا: المراوح:

تتعدد أنواع المراوح وأشكالها من "سقف، مكتب، ستاند حائط أو بوكس" وتتباين أسعارها وفقا لمواصفاتها وسرعتها وعدد ريشاتها.

مراوح سقف تورنيدو تراوحت ما بين 385 حتى 444 جنيها، أما "فريش" فتراوحت ما بين 320 حتى 1475، بينما جاءت أسعار "يونيون إير" من 330 حتى 440، فيما جاءت "ATA" من 275 حتى 450 جنيها.

مراوح ستاند ماركة "تورنيدو" تراوحت ما بين 666 حتى 985، أما "فريش" فتراوحت ما بين 550 حتى 1300، فيما جاءت "هوم" من 330 إلى 610 جنيها، بينما "توشيبا" تراوحت من 720 حتى 920، بينما جاءت أسعار "يونيون إير" من 630 حتى 745 جنيها.

مراوح مكتب "تورنيدو" تراوحت ما بين 450 حتى 500 جنيها، وجاءت "جاك" من 575 إلى 900 ، أما "فريش" فتراوحت ما بين 400 إلى 499، فيما جاءت "هوم" من 630 إلى 690، بينما "ATA" من 300 حتى 360 جنيها.

مراوح بوكس "تورنيدو" تراوحت ما بين 395 حتى 585 جنيها، وجاءت "جاك" من 290 إلى 800، أما "فريش" فتراوحت ما بين من 290 حتى 650 جنيها.

مراوح حائط "تورنيدو" تراوحت ما بين 545 حتى 610 جنيها، أما "فريش" فتراوحت ما بين 565 حتى 1350، فيما جاءت أسعار "توشيبا" من 545 إلى 585 جنيها.

ثانيا: التكييفات:

تكييف 1.5 حصان سبليت ماركة "شارب" تتراوح ما بين 7587 حتى 10850 جنيها، "كاريير" تتراوح ما بين 7850 حتى 7900 جنيه، "تورنيدو" 6450، أما "إل جي" فتراوحت ما بين 7500 حتى 8600 جنيه، بينما جاءت أسعار "فريش" من 6500 إلى 7900جنيه،فيما جاءت "وايت ويل" من 6299 إلى 6460 جنيها، وتراوحت أسعار "يونيون إير" ما بين 5845 حتى 8715 جنيها.

تكييف 2.25 أو 2.5 حصان سبليت ماركة "شارب" من 9838 إلى 13790جنيها، وتراوحت أسعار "كاريير" ما بين 10200 إلى 10900 جنيه، وجاءت أسعار"وايت ويل" من 8399 إلى 8599 جنيها، فيما جاءت "يونيون إير" من 8150 حتى 9215 جنيها، أما "فريش" من 9500 إلى 10.500 جنيها.

تكييف 3 حصان بارد سبليت ماركة "شارب" من 11416 إلى 12767 جنيها، وكاريير" 11900، أما "ويت ويل" 10.400 ، وجاءت "يونيون إير" من 9400 حتى 11000 جنيه.